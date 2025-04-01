Охтерлони Алексей Александрович
мужской, родился 1874
умер Неизвестно
ОтецОхтерлони Александр Александрович12.05.1830 г.р.
МатьОхтерлони (Вейденгаммер) Олимпиада Алексеевна01.03.1842 г.р.
Дети
Охтерлони Евгения АлексеевнаОколо 1900 г.р.
Охтерлони Лидия АлексеевнаОколо 1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Охтерлони Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Охтерлони Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно