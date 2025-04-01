Охтерлони Алексей Александрович 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Охтерлони Алексей Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1874

умер Неизвестно

Отец
Охтерлони Александр Александрович12.05.1830 г.р.
Мать
Охтерлони (Вейденгаммер) Олимпиада Алексеевна01.03.1842 г.р.
Дети
Охтерлони Евгения АлексеевнаОколо 1900 г.р.
Охтерлони Лидия АлексеевнаОколо 1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Охтерлони Александр Александрович

Мать: Охтерлони (Вейденгаммер) Олимпиада Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Охтерлони Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Охтерлони Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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