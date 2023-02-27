Татьянин Евгений Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1922
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1922
Отец: Татьянин Владимир
Мать: Валентина
Рождение ребёнка
08.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Смерть
1975
Смоленск, Смоленская, РСФСР, СССР