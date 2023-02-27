Татьянин Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьянин Евгений Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1922

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1922

Отец: Татьянин Владимир

Мать: Валентина

Рождение ребёнка
08.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Смерть
1975
Смоленск, Смоленская, РСФСР, СССР
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