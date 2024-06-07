Данилова Акулина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Данилов Захар Филиппович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Данилова Анисья Захаровна
Отец ребёнка: Данилов Захар Филиппович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Данилова Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Данилов Захар Филиппович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Данилов Захар Филиппович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Данилов Виссарион Захарович
Отец ребёнка: Данилов Захар Филиппович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Данилова Ирина Захаровна
Отец ребёнка: Данилов Захар Филиппович
Смерть
Неизвестно