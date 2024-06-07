Данилова Акулина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Акулина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Захар Филиппович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Данилов Данило Захарович

Отец ребёнка: Данилов Захар Филиппович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Данилова Анисья Захаровна

Отец ребёнка: Данилов Захар Филиппович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Данилова Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Данилов Захар Филиппович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Данилов Филипп Захарович

Отец ребёнка: Данилов Захар Филиппович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Данилов Виссарион Захарович

Отец ребёнка: Данилов Захар Филиппович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Данилова Ирина Захаровна

Отец ребёнка: Данилов Захар Филиппович

Смерть
Неизвестно

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