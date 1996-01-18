Стрикатов Максим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрикатов Максим Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1996

Пол

Мужской

Отец

1969 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1996

Отец: Стрикатова Александр Николаевич

Мать: не указана

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