Лаврушина Февронья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
До 04.11.1892
Выселки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.11.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
С 04.11.1892
Смерть
Неизвестно