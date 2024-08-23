Лаврушина Февронья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаврушина Февронья Прокопьевна

Лаврушина Февронья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
До 04.11.1892
Выселки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.11.1892

Муж: Лаврушин Василий Гаврилович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
С 04.11.1892
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.