Поздняков Алексей Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоздняков Алексей Станиславович

Поздняков Алексей Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1977

Дата смерти

02.03.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1977

Отец: Поздняков Станислав Дмитриевич

Мать: Позднякова (Новаковская) Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднякова Марина Геннадиевна

Рождение ребёнка
10.08.2001

Дочь: Позднякова Снежана Алексеевна

Мать ребёнка: Позднякова Марина Геннадиевна

Рождение ребёнка
15.02.2004

Сын: Поздняков Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Позднякова Марина Геннадиевна

Рождение ребёнка
24.05.2010

Дочь: Позднякова Кристина Алексеевна

Мать ребёнка: Позднякова Марина Геннадиевна

Смерть
02.03.2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.