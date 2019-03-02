Поздняков Алексей Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1977
Дата смерти02.03.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.2001
Дочь: Позднякова Снежана Алексеевна
Мать ребёнка: Позднякова Марина Геннадиевна
Рождение ребёнка
15.02.2004
Сын: Поздняков Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Позднякова Марина Геннадиевна
Рождение ребёнка
24.05.2010
Дочь: Позднякова Кристина Алексеевна
Мать ребёнка: Позднякова Марина Геннадиевна
Смерть
02.03.2019