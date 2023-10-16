Петкау Корней Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.09.1936
Дочь: Петкау Ирена Корнеевна
Мать ребёнка: Гольке Катарина (Екатерина) Яковлевна
Рождение ребёнка
20.01.1941
Дочь: Петкау Эрна Корнеевна
Мать ребёнка: Гольке Катарина (Екатерина) Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно