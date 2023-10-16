Петкау Корней Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеткау Корней Абрамович

Петкау Корней Абрамович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1936

Дочь: Петкау Ирена Корнеевна

Мать ребёнка: Гольке Катарина (Екатерина) Яковлевна

Рождение ребёнка
20.01.1941

Дочь: Петкау Эрна Корнеевна

Мать ребёнка: Гольке Катарина (Екатерина) Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гольке Катарина (Екатерина) Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close