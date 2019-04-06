Арсенова (Сорвачева) Галина Владимировна
Место рождения
Дата рождения19.09.1960
Дата смерти06.04.2019
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1960
Рождение ребёнка
15.03.?
Дочь: Рыжова (Арсенова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Арсенов Николай Николайевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фалалеев-Арсенов-Мареев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Фалалеев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
03.08.2002
Дочь: Барилова (Арсенова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Арсенов Николай Николайевич
Смерть
06.04.2019