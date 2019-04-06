Арсенова (Сорвачева) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсенова (Сорвачева) Галина Владимировна

Место рождения

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.09.1960

Дата смерти

06.04.2019

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1960

Отец: Сорвачев Владимир Васильевич

Мать: Сорвачева (Красова) Екатерина Ивановна

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.03.?

Дочь: Рыжова (Арсенова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Арсенов Николай Николайевич

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсенов Николай Николайевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фалалеев Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фалалеев-Арсенов-Мареев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Фалалеев Сергей Петрович

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.08.2002

Дочь: Барилова (Арсенова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Арсенов Николай Николайевич

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
06.04.2019
Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

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