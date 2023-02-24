Сюндюков Анатолий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюков Анатолий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Сюндюков - Зотов Григорий Васильевич

Мать: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1975
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