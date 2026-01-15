Голицын Лёв Львович 03.05.1947 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицын Лёв Львович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.05.1947, Париж

Отец
Голицын Лёв Львович23.02.1916 г.р.
Мать
Голицына (Антипова) Раиса Михайловна28.10.1923 г.р.
Супруги
Макдональд Кейс Сьюзен20.10.1950 г.р.
Дети
Голицын Лев Львович01.02.1977 г.р.
Голицына Джейсика Раиса14.04.1981 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1947

Отец: Голицын Лёв Львович

Мать: Голицына (Антипова) Раиса Михайловна

Бракосочетание
20.04.1974

Жена: Макдональд Кейс Сьюзен

город Балтимор, Мэриленд, США

Рождение ребёнка
01.02.1977

Сын: Голицын Лев Львович

Мать ребёнка: Макдональд Кейс Сьюзен

город Балтимор, Мэриленд, США

Рождение ребёнка
14.04.1981

Дочь: Голицына Джейсика Раиса

Мать ребёнка: Макдональд Кейс Сьюзен

город Балтимор, Мэриленд, США

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