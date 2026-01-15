Голицын Лёв Львович
мужской, родился 03.05.1947, Париж
ОтецГолицын Лёв Львович23.02.1916 г.р.
МатьГолицына (Антипова) Раиса Михайловна28.10.1923 г.р.
Супруги
Макдональд Кейс Сьюзен20.10.1950 г.р.
Дети
Голицын Лев Львович01.02.1977 г.р.
Голицына Джейсика Раиса14.04.1981 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1947
Бракосочетание
20.04.1974
Жена: Макдональд Кейс Сьюзен
город Балтимор, Мэриленд, США
Рождение ребёнка
01.02.1977
Сын: Голицын Лев Львович
Мать ребёнка: Макдональд Кейс Сьюзен
город Балтимор, Мэриленд, США
Рождение ребёнка
14.04.1981
Дочь: Голицына Джейсика Раиса
Мать ребёнка: Макдональд Кейс Сьюзен
город Балтимор, Мэриленд, США