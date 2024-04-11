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Степан Прокопьев

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

07.07.1824

Дата смерти

14.11.1826

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1824

Отец: Прокопий Иванов

Мать: Вторая Жена Параскева Андреева

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1824 --- МК-1824 У кого кто родился 07/08.07.1824 Того же уезда и волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Прокофья Иванова жена Параскева Андреева родила сына Стефана, которой молитвован св... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
14.11.1826
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1826 Кто имянно померли 14.11.1826 Того же уезда и волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Прокофья Иванова сын Стефан, оной умершей погребен священником Иаковом Петровым с пономарем Петром... Показать все

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