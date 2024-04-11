Степан Прокопьев
Место рождения
Дата рождения07.07.1824
Дата смерти14.11.1826
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1824
Отец: Прокопий Иванов
ИВ-1824 --- МК-1824 У кого кто родился 07/08.07.1824 Того же уезда и волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Прокофья Иванова жена Параскева Андреева родила сына Стефана, которой молитвован св... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.11.1826
МК-1826 Кто имянно померли 14.11.1826 Того же уезда и волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Прокофья Иванова сын Стефан, оной умершей погребен священником Иаковом Петровым с пономарем Петром... Показать все