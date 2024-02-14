Колчурин Сафон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колчурин Семен Данилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колчурина Матрена Сафоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колчурина Ирина Сафоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колчурина Дарья Сафоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно