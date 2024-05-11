Колпащикова Елена Владимировна 02.07.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпащикова Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваганов Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
07.05.1974

Сын: Ваганов Вячеслав Юрьевич

Отец ребёнка: Ваганов Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
08.01.1979

Дочь: Ваганова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Ваганов Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
27.02.1984

Дочь: Ваганова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Ваганов Юрий Михайлович

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