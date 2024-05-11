Колпащикова Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1974
Отец ребёнка: Ваганов Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
08.01.1979
Дочь: Ваганова Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Ваганов Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
27.02.1984
Дочь: Ваганова Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Ваганов Юрий Михайлович