Нарышкина (Белосельская) Варвара Ивановна 25.09.1768 — найти родственников по фамилии на Familio

Нарышкина (Белосельская) Варвара Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 25.09.1768, Дмитровский Уезд, Московская Губерния, Российская Империя

умерла Неизвестно

Супруги
Нарышкин Александр Александрович02.09.1764 г.р.
Дети
Нарышкин Пётр Александрович07.09.1790 г.р.
Нарышкин Дмитрий АлександровичОколо 1790 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитровский Уезд, Московская Губерния, Российская Империя

Бракосочетание
?.11.1786

Муж: Нарышкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Нарышкин Иван Александрович

Отец ребёнка: Нарышкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Нарышкин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Нарышкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
07.09.1790

Сын: Нарышкин Пётр Александрович

Отец ребёнка: Нарышкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
После 1790

Дочь: Бахметева (Нарышкина) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Нарышкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
После 1790

Дочь: Нарышкина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Нарышкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Нарышкин Павел Александрович

Отец ребёнка: Нарышкин Александр Александрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.