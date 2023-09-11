Нарышкина (Белосельская) Варвара Ивановна
женский, родилась 25.09.1768, Дмитровский Уезд, Московская Губерния, Российская Империя
умерла Неизвестно
Супруги
Нарышкин Александр Александрович02.09.1764 г.р.
Дети
Нарышкин Пётр Александрович07.09.1790 г.р.
Нарышкин Дмитрий АлександровичОколо 1790 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Дмитровский Уезд, Московская Губерния, Российская Империя
Бракосочетание
?.11.1786
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Нарышкин Иван Александрович
Отец ребёнка: Нарышкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Нарышкин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Нарышкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
07.09.1790
Сын: Нарышкин Пётр Александрович
Отец ребёнка: Нарышкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
После 1790
Дочь: Бахметева (Нарышкина) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Нарышкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
После 1790
Дочь: Нарышкина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Нарышкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Нарышкин Павел Александрович
Отец ребёнка: Нарышкин Александр Александрович
Смерть
Неизвестно