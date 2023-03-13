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Турцовъ Прохоръ

Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1763

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Турцовъ Матвей

Мать: Турцова Марфа Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турцова (Попкова) Федосья

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Турцова) Оксинья

Мать ребёнка: Турцова (Попкова) Федосья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Турцова) Авдотья

Мать ребёнка: Турцова (Попкова) Федосья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Турцова) Матрена

Мать ребёнка: Турцова (Попкова) Федосья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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