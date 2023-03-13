Турцовъ Прохоръ
Место рождения
Дата рождения1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Турцовъ Матвей
Мать: Турцова Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Турцова) Оксинья
Мать ребёнка: Турцова (Попкова) Федосья
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Турцова) Авдотья
Мать ребёнка: Турцова (Попкова) Федосья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Турцова) Матрена
Мать ребёнка: Турцова (Попкова) Федосья