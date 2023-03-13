Турцова Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турцова Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Турцовъ Платонъ

Отец ребёнка: Турцовъ Матвей

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Турцовъ Матвей

Рождение ребёнка
1763

Сын: Турцовъ Прохоръ

Отец ребёнка: Турцовъ Матвей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турцовъ Матвей

Смерть
1785
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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