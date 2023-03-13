Турцова Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Турцовъ Платонъ
Отец ребёнка: Турцовъ Матвей
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Турцовъ Матвей
Рождение ребёнка
1763
Сын: Турцовъ Прохоръ
Отец ребёнка: Турцовъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Турцовъ Матвей
Смерть
1785