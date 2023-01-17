Захарова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1864
Сын: Захаров Иоанн Григорьевич
Отец ребёнка: Захаров Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
06.03.1866 ст.
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Захаров Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
15.02.1870 ст.
Сын: Захаров Иоанн Григорьевич
Отец ребёнка: Захаров Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.08.1876 ст.
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Захаров Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно