Захарова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1864

Сын: Захаров Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Захаров Григорий Алексеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1866 ст.

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Захаров Григорий Алексеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1870 ст.

Сын: Захаров Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Захаров Григорий Алексеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1876 ст.

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Захаров Григорий Алексеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Григорий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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