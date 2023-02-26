Бровкин Иван Прокопьевич
Место рожденияд.Астапенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Дата рождения1918
Дата смерти19.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Бровкин Прокопий Петров
Мать: ?
д.Астапенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
19.08.1944
Причина смерти: На войне убит
Военная служба
1944
мл. лейтенант
Похороны
Неизвестно
Латвийская ССР, Мадонский уезд, д. Стурены, братская могила