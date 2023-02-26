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Бровкин Иван Прокопьевич

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Место рождения

д.Астапенки Демидовского р-на Смоленской обл.

Дата рождения

1918

Дата смерти

19.08.1944

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Бровкин Прокопий Петров

Мать: ?

д.Астапенки Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
19.08.1944
Причина смерти: На войне убит
Военная служба
1944
мл. лейтенант
Похороны
Неизвестно
Латвийская ССР, Мадонский уезд, д. Стурены, братская могила
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