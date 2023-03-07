Прохорова Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти15.08.1910
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Васильев Федор Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
16.?.1904
Рождение ребёнка
11.08.1906
Дочь: Александра Титовна
Отец ребёнка: Прохоров Тит Яковлевич
Рождение ребёнка
06.03.1908
Дочь: Матрена Титовна
Отец ребёнка: Прохоров Тит Яковлевич
Смерть
15.08.1910