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Прохорова Анна Васильева

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1883

Дата смерти

15.08.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Васильев Федор Степанович

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
16.?.1904

Муж: Прохоров Тит Яковлевич

Рождение ребёнка
11.08.1906

Дочь: Александра Титовна

Отец ребёнка: Прохоров Тит Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.03.1908

Дочь: Матрена Титовна

Отец ребёнка: Прохоров Тит Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.08.1910
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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