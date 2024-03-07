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Антипова Анна Александровна
Антипова Анна Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.04.1984
Пол
Женский
Отец
Акимочкин Александр Алексеевич
Мать
Антипова Эмма Игнатьевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1984
Отец:
Акимочкин Александр Алексеевич
Мать:
Антипова Эмма Игнатьевна
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