Антипова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1984

Отец: Акимочкин Александр Алексеевич

Мать: Антипова Эмма Игнатьевна

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