Брауншвейгский Пётр Антонович 30.03.1745 — найти родственников по фамилии на Familio
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Брауншвейгский Пётр Антонович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.03.1745, Холмогоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

умер 19.01.1798, Хорсенс

Мать
Брауншвейг-Беверен-Люнебургская (Мекленбург-Шверинская) Анна (Елизавета Катарина Кристина) Леопольдовна07.12.1718 г.р.
Отец
Брауншвейг-Беверен-Люнебургский Антон Ульрих17.08.1714 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1745

Отец: Брауншвейг-Беверен-Люнебургский Антон Ульрих

Мать: Брауншвейг-Беверен-Люнебургская (Мекленбург-Шверинская) Анна (Елизавета Катарина Кристина) Леопольдовна

Холмогоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Смерть
19.01.1798

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