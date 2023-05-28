Тихонов Фёдор Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1872 и 1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1872 и 1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Тихонова (Толстенкова) Анастасия Никитична
Рождение ребёнка
12.03.1904
Дочь: Тихонова Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: Тихонова (Толстенкова) Анастасия Никитична
Смерть
Неизвестно