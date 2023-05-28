Тихонов Фёдор Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонов Фёдор Афанасьевич

Тихонов Фёдор Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1872 и 1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1889 и 1890 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1872 и 1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова (Толстенкова) Анастасия Никитична

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Тихонов Иван Федорович

Мать ребёнка: Тихонова (Толстенкова) Анастасия Никитична

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.03.1904

Дочь: Тихонова Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: Тихонова (Толстенкова) Анастасия Никитична

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.