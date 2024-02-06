Бывалькевич (Крутько) Феодосия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывалькевич (Крутько) Феодосия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Крутько Стефан Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1850

Муж: Бывалькевич Захар Федорович

Петруши, Чернігівська область
Сочетались в селе Петруши, когда жениху было 23, а невесте 20. По жениху: козаки деревни Боханов его отец Феодор Павлов и Сергей Стефанов Бывалькевич по невесте: жители села Петрши казенный крестьянин... Показать все
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Бывалькевич Иулиания Захарова

Отец ребёнка: Бывалькевич Захар Федорович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Пискун Стефанида Захаровна

Отец ребёнка: Бывалькевич Захар Федорович

Баханы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.?.1877

Сын: Бывалькевич Иоанн Захариев

Отец ребёнка: Бывалькевич Захар Федорович

Баханы, Чернігівська область
Интересно, что в воспреемникахлюди (вероятно роственники)из той же деревни с тем же Фамилиями: козаки деревни Баханы Никифор Евфимов Бывалькевич и Параскева Даниллова Бывалькевич
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бывалькевич Лука Захаров

Отец ребёнка: Бывалькевич Захар Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бывалькевич Мария Захарова

Отец ребёнка: Бывалькевич Захар Федорович

Смерть
Неизвестно
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