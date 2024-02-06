Бывалькевич (Крутько) Феодосия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Крутько Стефан Иванов
Бракосочетание
08.11.1850
Петруши, Чернігівська область
Сочетались в селе Петруши, когда жениху было 23, а невесте 20. По жениху: козаки деревни Боханов его отец Феодор Павлов и Сергей Стефанов Бывалькевич по невесте: жители села Петрши казенный крестьянин... Показать все
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Бывалькевич Иулиания Захарова
Отец ребёнка: Бывалькевич Захар Федорович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Пискун Стефанида Захаровна
Отец ребёнка: Бывалькевич Захар Федорович
Рождение ребёнка
30.?.1877
Сын: Бывалькевич Иоанн Захариев
Отец ребёнка: Бывалькевич Захар Федорович
Интересно, что в воспреемникахлюди (вероятно роственники)из той же деревни с тем же Фамилиями: козаки деревни Баханы Никифор Евфимов Бывалькевич и Параскева Даниллова Бывалькевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бывалькевич Захар Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бывалькевич Мария Захарова
Отец ребёнка: Бывалькевич Захар Федорович
Смерть
Неизвестно