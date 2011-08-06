Чекавинский Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1934
Дата смерти06.08.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1934
Рождение ребёнка
22.05.1956
Рождение ребёнка
26.02.1958
Россия
Рождение ребёнка
24.10.1959
Рождение ребёнка
11.03.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.08.2011