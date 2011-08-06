Чекавинский Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекавинский Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1934

Дата смерти

06.08.2011

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1934

Отец: Чекавинский Александр Андреевич

Мать: Чекавинская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
22.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекавинская Галина Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекавинская Галина Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
24.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекавинская Галина Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекавинская Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекавинская Галина Ивановна

Смерть
06.08.2011
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