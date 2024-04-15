Любомирский Здислав Ежи Стефан Иозеф Климент Тадеуш Исидор Адам 04.04.1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Любомирский Здислав Ежи Стефан Иозеф Климент Тадеуш Исидор Адам

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.04.1865, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

умер Неизвестно, Малая Деревня, Груецкий уезд, Мазовецкое воеводство, Польское генерал-губернаторство, Великогерманский Рейх

Супруги
Любомирская (Браницкая) Мария Анна10.10.1873 г.р.
Дети
Моравская-Держикрай (Любомирская) Юлия Мария1894 г.р.
Любомирский Ежи Александр1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Бракосочетание
25.08.1891

Жена: Любомирская (Браницкая) Мария Анна

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Моравская-Держикрай (Любомирская) Юлия Мария

Мать ребёнка: Любомирская (Браницкая) Мария Анна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Любомирский Ежи Александр

Мать ребёнка: Любомирская (Браницкая) Мария Анна

деревня Мала Весь, Бельск-Дузы , Груецкий повят , Мазовецкое воеводство, Царство Польское, Российская Империя

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Любомирская Дороти

Мать ребёнка: Любомирская (Браницкая) Мария Анна

Смерть
Неизвестно
Малая Деревня, Груецкий уезд, Мазовецкое воеводство, Польское генерал-губернаторство, Великогерманский Рейх

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