Любомирский Здислав Ежи Стефан Иозеф Климент Тадеуш Исидор Адам
мужской, родился 04.04.1865, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
умер Неизвестно, Малая Деревня, Груецкий уезд, Мазовецкое воеводство, Польское генерал-губернаторство, Великогерманский Рейх
Супруги
Любомирская (Браницкая) Мария Анна10.10.1873 г.р.
Дети
Любомирский Ежи Александр1896 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
25.08.1891
Варшава, Rzeczpospolita Polska
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Моравская-Держикрай (Любомирская) Юлия Мария
Мать ребёнка: Любомирская (Браницкая) Мария Анна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Любомирский Ежи Александр
Мать ребёнка: Любомирская (Браницкая) Мария Анна
деревня Мала Весь, Бельск-Дузы , Груецкий повят , Мазовецкое воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Любомирская Дороти
Мать ребёнка: Любомирская (Браницкая) Мария Анна
Смерть
Неизвестно
Малая Деревня, Груецкий уезд, Мазовецкое воеводство, Польское генерал-губернаторство, Великогерманский Рейх