Изюмова Ирина Александровна Около 1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Изюмова Ирина Александровна

Место рождения

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изюмов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
12.10.2011

Дочь: Изюмова Валерия Сергеевна

Отец ребёнка: Изюмов Сергей Александрович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.05.2023

Дочь: Изюмова Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Изюмов Сергей Александрович

Череповец, город Череповец, Вологодская область

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