Изюмова Ирина Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.2011
Дочь: Изюмова Валерия Сергеевна
Отец ребёнка: Изюмов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
17.05.2023
Дочь: Изюмова Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Изюмов Сергей Александрович