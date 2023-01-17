Булатова Февронья Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1827 или 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1827 или 1828
Отец: Булатов Иосиф Семёнович
Мать: - Федосья -
Бракосочетание
14.04.1852
Бракосочетание
14.04.1852 ст.
Рождение ребёнка
21.01.1853 ст.
Дочь: Зубарева Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Зубарев Яков Прохорович
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Зубарева Меланья Яковлевна
Отец ребёнка: Зубарев Яков Прохорович
Рождение ребёнка
01.10.1861 ст.
Сын: Зубарев Харитон Яковлевич
Отец ребёнка: Зубарев Яков Прохорович
Рождение ребёнка
17.11.1867 ст.
Дочь: Зубарева Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Зубарев Яков Прохорович
Смерть
Неизвестно