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Булатова Февронья Иосифовна

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Место рождения

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1827 или 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
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Место
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Рождение
1827 или 1828

Отец: Булатов Иосиф Семёнович

Мать: - Федосья -

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
14.04.1852

Муж: Зубарев Яков Прохорович

Бракосочетание
14.04.1852 ст.

Муж: Зубарев Яков Прохорович

Рождение ребёнка
21.01.1853 ст.

Дочь: Зубарева Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Зубарев Яков Прохорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Зубарева Меланья Яковлевна

Отец ребёнка: Зубарев Яков Прохорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1861 ст.

Сын: Зубарев Харитон Яковлевич

Отец ребёнка: Зубарев Яков Прохорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1867 ст.

Дочь: Зубарева Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Зубарев Яков Прохорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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