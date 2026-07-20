Рудановский ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рудановский ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1902

умер 1967

Супруги
Шторх (Шпет) МАРИНА ГУСТАВОВНА31.05.1916 г.р.
Дети
Орловская (Рудановская) ЕЛЕНА ВАДИМОВНА1940 г.р.
Рудановская НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА1947 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1939

Жена: Шторх (Шпет) МАРИНА ГУСТАВОВНА

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Орловская (Рудановская) ЕЛЕНА ВАДИМОВНА

Мать ребёнка: Шторх (Шпет) МАРИНА ГУСТАВОВНА

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Рудановская НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА

Мать ребёнка: Шторх (Шпет) МАРИНА ГУСТАВОВНА

Рождение ребёнка
1953

Сын: Рудановский ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ

Мать ребёнка: Шторх (Шпет) МАРИНА ГУСТАВОВНА

Смерть
1967

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