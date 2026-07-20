Рудановский ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
мужской, родился 1902
умер 1967
Супруги
Шторх (Шпет) МАРИНА ГУСТАВОВНА31.05.1916 г.р.
Дети
Рудановская НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА1947 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Орловская (Рудановская) ЕЛЕНА ВАДИМОВНА
Мать ребёнка: Шторх (Шпет) МАРИНА ГУСТАВОВНА
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Рудановская НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА
Мать ребёнка: Шторх (Шпет) МАРИНА ГУСТАВОВНА
Рождение ребёнка
1953
Сын: Рудановский ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ
Мать ребёнка: Шторх (Шпет) МАРИНА ГУСТАВОВНА
Смерть
1967