Хорошавина (Попова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Попова) Мария Степановна

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Место рождения

п. Трошинского

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1862

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Трошинского
Бракосочетание
24.02.1850

Муж: Хорошавин Иван Максимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.11.1850

Сын: Хорошавин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Максимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.03.1859

Сын: Хорошавин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Григорьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
18.05.1859

Муж: Хорошавин Андрей Григорьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Рождение ребёнка
01.04.1862

Дочь: Хорошавина Александра Андреевна

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Григорьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1862
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