Хорошавина (Попова) Мария Степановна
Место рожденияп. Трошинского
Дата рождения1830
Дата смертиПосле 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Трошинского
Бракосочетание
24.02.1850
Рождение ребёнка
17.11.1850
Сын: Хорошавин Михаил Иванович
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Максимович
Рождение ребёнка
07.03.1859
Сын: Хорошавин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Григорьевич
Бракосочетание
18.05.1859
2 брак
Рождение ребёнка
01.04.1862
Дочь: Хорошавина Александра Андреевна
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1862