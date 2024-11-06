Соломирская (Апраксина) Мария Петровна 06.12.1811 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Соломирская (Апраксина) Мария Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 06.12.1811, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 15.08.1859, Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Отец
Апраксин Пётр Иванович1784 г.р.
Мать
Апраксина (Кузьмина-Караваева) Елизавета Андреевна05.04.1789 г.р.
Супруги
Соломирский Владимир Дмитриевич1802 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1811

Отец: Апраксин Пётр Иванович

Мать: Апраксина (Кузьмина-Караваева) Елизавета Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1832

Муж: Соломирский Владимир Дмитриевич

Смерть
15.08.1859
Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Мы используем куки для улучшения работы сайта.