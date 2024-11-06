Соломирская (Апраксина) Мария Петровна
женский, родилась 06.12.1811, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 15.08.1859, Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
ОтецАпраксин Пётр Иванович1784 г.р.
МатьАпраксина (Кузьмина-Караваева) Елизавета Андреевна05.04.1789 г.р.
Супруги
Соломирский Владимир Дмитриевич1802 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1811
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1832
Смерть
15.08.1859
Пушкин, Город Ленинград, РСФСР