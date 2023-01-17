Гоголев Абрам Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Гоголев Ефим Корнилов(Карпов)
Мать: Гоголева Анна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Гоголева Сиклития
Рождение ребёнка
04.07.1867
Мать ребёнка: Гоголева Марина Павлова
Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гоголева Сиклития
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гоголева Марина Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1879