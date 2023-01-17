Гоголев Абрам Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголев Абрам Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Гоголев Ефим Корнилов(Карпов)

Мать: Гоголева Анна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Гоголев Максим Абрамович

Мать ребёнка: Гоголева Сиклития

Рождение ребёнка
04.07.1867

Сын: Гоголев Прокопий Абрамов

Мать ребёнка: Гоголева Марина Павлова

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоголева Сиклития

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоголева Марина Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1879
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