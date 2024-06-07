Панфилова Н / Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПанфилова Н /

Панфилова Н /

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Панфилова) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Панфилов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Панфилова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Панфилов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панфилов Иван Александрович

Отец ребёнка: Панфилов Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфилов Александр Фёдорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.