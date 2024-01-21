Ситина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Афанасьева (Ситина - Лебедева) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Семендяево, Вознесенская волость, Ковровский уезд
Смерть
Неизвестно

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