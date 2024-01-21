Ситина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Афанасьева (Ситина - Лебедева) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Семендяево, Вознесенская волость, Ковровский уезд
Смерть
Неизвестно