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Булатова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1873

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Василий Никифорович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Булатова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Булатов Василий Никифорович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Булатова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Булатов Василий Никифорович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Булатова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Булатов Василий Никифорович

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Булатова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Булатов Василий Никифорович

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Булатов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Булатов Василий Никифорович

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Булатов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Булатов Василий Никифорович

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Булатова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Булатов Василий Никифорович

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1873
Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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