Булатова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Булатова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Булатов Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Булатова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Булатов Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Булатова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Булатов Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Булатова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Булатов Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Булатов Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Булатов Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Булатова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Булатов Василий Никифорович
Смерть
После 1873