Страхов Роман Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страхов Роман Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.2020

Отец: не указан

Мать: Страхова Светлана Владимировна

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