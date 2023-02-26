Кузнецова Прасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Кузнецов Егор
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Матюково
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кузнецов Николай Егорович
Отец ребёнка: Кузнецов Егор
Тульская обл., Бабынинский р-н, Кумовской с/с, д. Шейная Гора
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кузнецов Василий Егорович
Отец ребёнка: Кузнецов Егор
д.Дяглевка(Дяглево)Бабынинскоео р-на
Смерть
Неизвестно