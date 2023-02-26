Кузнецова Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Прасковья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кузнецов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Кузнецов Егор

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Матюково
Рождение ребёнка
1922

Сын: Кузнецов Николай Егорович

Отец ребёнка: Кузнецов Егор

Тульская обл., Бабынинский р-н, Кумовской с/с, д. Шейная Гора
Рождение ребёнка
1923

Сын: Кузнецов Василий Егорович

Отец ребёнка: Кузнецов Егор

д.Дяглевка(Дяглево)Бабынинскоео р-на
Смерть
Неизвестно
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