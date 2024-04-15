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Романков Савва Порфирьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

27.08.1897 ст.

Дата смерти

26.09.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
28.08.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
27.08.1897 ст.

Отец: Романков Порфирий Павлович

Мать: Романкова Мария Афанасьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C4-T?i=215&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
26.09.1908 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFF-5?i=321&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
27.09.1908 ст.
на кладбище д. Кровной
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