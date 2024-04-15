Романков Савва Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1897 ст.
Дата смерти26.09.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
28.08.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
27.08.1897 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C4-T?i=215&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
26.09.1908 ст.
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFF-5?i=321&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
27.09.1908 ст.
на кладбище д. Кровной