Кадашникова (Лаврова) Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадашникова (Лаврова) Анна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Лавров Григорий Крест. Д. Глубокой, Соколовской Вол. Игнатьев

Мать: не указана

Бракосочетание
04.04.1871

Муж: Кадашников (выходцев?) Василий Казак Выс. Токушенского Спиридонов

М. 18 Ж. 16
Рождение ребёнка
22.07.1873

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Кадашников (выходцев?) Василий Казак Выс. Токушенского Спиридонов

Рождение ребёнка
22.01.1877

Дочь: Ксения Васильева

Отец ребёнка: Кадашников (выходцев?) Василий Казак Выс. Токушенского Спиридонов

Рождение ребёнка
16.02.1878

Сын: Кадашников Памфил Васильев

Отец ребёнка: Кадашников (выходцев?) Василий Казак Выс. Токушенского Спиридонов

Смерть
Неизвестно
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