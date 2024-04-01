Кадашников (Выходцев?) Василий Казак Выс. Токушенского Спиридонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадашников (Выходцев?) Василий Казак Выс. Токушенского Спиридонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.04.1871

Жена: Кадашникова Анна Григорьева

М. 18 Ж. 16
Рождение ребёнка
22.07.1873

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Кадашникова Анна Григорьева

Рождение ребёнка
22.01.1877

Дочь: Ксения Васильева

Мать ребёнка: Кадашникова Анна Григорьева

Рождение ребёнка
16.02.1878

Сын: Кадашников Памфил Васильев

Мать ребёнка: Кадашникова Анна Григорьева

Смерть
Неизвестно
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