Кадашников (Выходцев?) Василий Казак Выс. Токушенского Спиридонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.04.1871
М. 18 Ж. 16
Рождение ребёнка
22.07.1873
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Кадашникова Анна Григорьева
Рождение ребёнка
22.01.1877
Дочь: Ксения Васильева
Мать ребёнка: Кадашникова Анна Григорьева
Рождение ребёнка
16.02.1878
Сын: Кадашников Памфил Васильев
Мать ребёнка: Кадашникова Анна Григорьева
Смерть
Неизвестно