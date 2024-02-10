Агавни
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1949
Дочь: Давтян Джульетта Нерсесовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давтян Альберт Нерсесович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нерсес
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давтян Света Нерсесовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давтян Эмма Нерсесовна
Рождение ребёнка
Неизвестно