Агавни — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агавни

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1949

Дочь: Давтян Джульетта Нерсесовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давтян Альберт Нерсесович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давтян Грачик Нерсесович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давтян Вачик Нерсесович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нерсес

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давтян Света Нерсесовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давтян Эмма Нерсесовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давтян Роберт Нерсесович

Отец ребёнка: не указан

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