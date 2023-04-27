de Flandre Robert III — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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de Flandre Robert III

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1249

Дата смерти

17.09.1322

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1247 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1249

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Count of Nevers 1273-1322 and Count of Flanders 1305-1322
Бракосочетание
?.03.1271

Жена: de Bourgogne (de Bourgogne) Yolande

Рождение ребёнка
1272

Сын: van Vlaanderen Louis I

Мать ребёнка: de Bourgogne (de Bourgogne) Yolande

Смерть
17.09.1322
Похороны
Неизвестно

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