de Flandre Robert III
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1249
Дата смерти17.09.1322
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1249
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Count of Nevers 1273-1322 and Count of Flanders 1305-1322
Бракосочетание
?.03.1271
Рождение ребёнка
1272
Мать ребёнка: de Bourgogne (de Bourgogne) Yolande
Смерть
17.09.1322
Похороны
Неизвестно