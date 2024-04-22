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Зарудный Михаил Архипович

Место рождения

Боровая, Харківська область

Дата рождения

12.07.1915

Дата смерти

22.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1915

Отец: Зарудный Архип

Мать: не указана

Боровая, Харківська область
Рождение ребёнка
01.10.1941

Сын: Зарудный Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Зарудная Евдокия Константиновна

Боровая, Харківська область
Рождение ребёнка
05.06.1953

Сын: Зарудный Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Зарудная Екатерина Павловна

Смерть
22.03.1975
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