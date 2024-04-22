Зарудный Михаил Архипович
Место рождения
Дата рождения12.07.1915
Дата смерти22.03.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1915
Отец: Зарудный Архип
Рождение ребёнка
01.10.1941
Сын: Зарудный Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Зарудная Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
05.06.1953
Сын: Зарудный Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Зарудная Екатерина Павловна
Смерть
22.03.1975