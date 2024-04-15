Чернышов Степан Андреевич
Место рождения
Дата рождения22.12.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1869 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JX-B?i=231&cc=3511744
Крещение
23.12.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
28.08.1897 ст.
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Чернышова Татьяна Ильинична
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CG-X?i=156&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
29.11.1902 ст.
Дочь: Варвара Степановна
Мать ребёнка: Чернышова Татьяна Ильинична
Рудневка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS76-1?i=582&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно