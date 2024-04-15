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Чернышов Степан Андреевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

22.12.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1869 ст.

Отец: Чернишев Андрей Иванович

Мать: Чернышева Марина Кузьминична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JX-B?i=231&cc=3511744
Крещение
23.12.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
28.08.1897 ст.

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Чернышова Татьяна Ильинична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CG-X?i=156&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
29.11.1902 ст.

Дочь: Варвара Степановна

Мать ребёнка: Чернышова Татьяна Ильинична

Рудневка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS76-1?i=582&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Татьяна Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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