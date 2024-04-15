Чернышова Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова Татьяна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1897 ст.

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Чернышов Степан Андреевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CG-X?i=156&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
29.11.1902 ст.

Дочь: Варвара Степановна

Отец ребёнка: Чернышов Степан Андреевич

Рудневка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS76-1?i=582&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Степан Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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