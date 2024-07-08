Гультяева (Юринова) Ульяна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения17.12.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.12.1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1898 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1899 ст.
Сын: Гультяев Филипп Прокофьевич
Отец ребёнка: Гультяев Прокофий Сергеевич
Рождение ребёнка
22.07.1901 ст.
Сын: Гультяев Трофим Прокофьевич
Отец ребёнка: Гультяев Прокофий Сергеевич
Рождение ребёнка
09.11.1903 ст.
Дочь: Гультяева Матрёна Прокофьевна
Отец ребёнка: Гультяев Прокофий Сергеевич
Рождение ребёнка
18.06.1905 ст.
Дочь: Гультяева Акулина Прокофьевна
Отец ребёнка: Гультяев Прокофий Сергеевич
Рождение ребёнка
07.05.1908 ст.
Сын: Гультяев Николай Прокофьевич
Отец ребёнка: Гультяев Прокофий Сергеевич
Рождение ребёнка
27.06.1910 ст.
Сын: Гультяев Александр Прокофьевич
Отец ребёнка: Гультяев Прокофий Сергеевич
Рождение ребёнка
08.02.1912 ст.
Дочь: Гультяева Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Гультяев Прокофий Сергеевич
Рождение ребёнка
26.05.1913 ст.
Дочь: Гультяева Елена Прокофьевна
Отец ребёнка: Гультяев Прокофий Сергеевич
Рождение ребёнка
28.11.1914 ст.
Сын: Гультяев Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Гультяев Прокофий Сергеевич
Смерть
Неизвестно