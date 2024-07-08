Гультяева (Юринова) Ульяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Юринова) Ульяна Фёдоровна

Место рождения

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

17.12.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.02.1898 ст.

Муж: Гультяев Прокофий Сергеевич

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1899 ст.

Сын: Гультяев Филипп Прокофьевич

Отец ребёнка: Гультяев Прокофий Сергеевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.07.1901 ст.

Сын: Гультяев Трофим Прокофьевич

Отец ребёнка: Гультяев Прокофий Сергеевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1903 ст.

Дочь: Гультяева Матрёна Прокофьевна

Отец ребёнка: Гультяев Прокофий Сергеевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.06.1905 ст.

Дочь: Гультяева Акулина Прокофьевна

Отец ребёнка: Гультяев Прокофий Сергеевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.05.1908 ст.

Сын: Гультяев Николай Прокофьевич

Отец ребёнка: Гультяев Прокофий Сергеевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.06.1910 ст.

Сын: Гультяев Александр Прокофьевич

Отец ребёнка: Гультяев Прокофий Сергеевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.02.1912 ст.

Дочь: Гультяева Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Гультяев Прокофий Сергеевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.05.1913 ст.

Дочь: Гультяева Елена Прокофьевна

Отец ребёнка: Гультяев Прокофий Сергеевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.11.1914 ст.

Сын: Гультяев Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Гультяев Прокофий Сергеевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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