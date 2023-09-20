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Чорикова Татьяна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841 или 1842

Дата смерти

20.07.1871

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 или 1842

Отец: Морозов Иосиф Давидович

Мать: не указана

Иосиф Давидович Морозов - приемный отец.
Бракосочетание
25.01.1860

Муж: Чориков Афиноген Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1862

Дочь: Чорикова (Чорикова) Васса Афиногеновна

Отец ребёнка: Чориков Афиноген Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.07.1864

Сын: Чориков Степан Афиногенович

Отец ребёнка: Чориков Афиноген Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.07.1867

Сын: Чориков Илья Афиногенович

Отец ребёнка: Чориков Афиноген Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.05.1869

Дочь: Чорикова (Чорикова) Елена Афиногеновна

Отец ребёнка: Чориков Афиноген Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
20.07.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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