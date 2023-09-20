Чорикова Татьяна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841 или 1842
Дата смерти20.07.1871
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1841 или 1842
Отец: Морозов Иосиф Давидович
Мать: не указана
Иосиф Давидович Морозов - приемный отец.
Бракосочетание
25.01.1860
Рождение ребёнка
14.08.1862
Дочь: Чорикова (Чорикова) Васса Афиногеновна
Отец ребёнка: Чориков Афиноген Васильевич
Рождение ребёнка
11.07.1864
Сын: Чориков Степан Афиногенович
Отец ребёнка: Чориков Афиноген Васильевич
Рождение ребёнка
21.07.1867
Сын: Чориков Илья Афиногенович
Отец ребёнка: Чориков Афиноген Васильевич
Рождение ребёнка
07.05.1869
Дочь: Чорикова (Чорикова) Елена Афиногеновна
Отец ребёнка: Чориков Афиноген Васильевич
Смерть
20.07.1871