Аушев Лев Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Аушев Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аушева Мария Ивановна
Призыв на военную службу
1936
был призван Казатинским РВК Винницкой области младший лейтенант, командир стрелковой роты участвовал в Великой Отечественной войне - воевал в составе 8-го отдельного штрафного батальона (на Донском... Показать все
Пропал без вести (военное)
15.07.1942
Смерть
Неизвестно