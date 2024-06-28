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Аушев Лев Матвеевич

Место рождения

Казатин, Вінницька область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Аушев Матвей

Мать: не указана

Казатин, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аушева Мария Ивановна

Призыв на военную службу
1936
был призван Казатинским РВК Винницкой области младший лейтенант, командир стрелковой роты участвовал в Великой Отечественной войне - воевал в составе 8-го отдельного штрафного батальона (на Донском... Показать все
Пропал без вести (военное)
15.07.1942
Смерть
Неизвестно

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