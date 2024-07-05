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Кузнецов Иван Нефедов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: Нефед Симеонович

Мать: Васса Стахимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Матвеевна

Бракосочетание
10.11.1826 ст.

Жена: Прасковья Яковлевна

Шебаршино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Кузнецов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна

Шебаршино, Можайский, Московская область
Бракосочетание
17.01.1849

Жена: Кузнецова Настасья Афанасьевна

Шебаршино, Можайский, Московская область
оба вдовцы
Смерть
Неизвестно

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