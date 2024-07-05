Кузнецов Иван Нефедов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Отец: Нефед Симеонович
Мать: Васса Стахимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Матвеевна
Бракосочетание
10.11.1826 ст.
Жена: Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1830 ст.
Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна
Бракосочетание
17.01.1849
оба вдовцы
Смерть
Неизвестно