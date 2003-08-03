Алексеева (Гаврикова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Гаврикова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1926

Дата смерти

03.08.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1953

Сын: Алексеев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Алексеев Николай Филиппович

Тайцы, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Николай Филиппович

Смерть
03.08.2003
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