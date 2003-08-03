Алексеева (Гаврикова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1926
Дата смерти03.08.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1953
Сын: Алексеев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Алексеев Николай Филиппович
Тайцы, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.2003