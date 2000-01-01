Крушинский Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крушинский Павел

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Место рождения

Польша

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крушинский Владимир Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крушинский Кирилл Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крушинский Меркурий Павлов

Мать ребёнка: не указана

Польша
Смерть
Неизвестно
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